中国広東省の貿易額、１〜８月は１２・８％増4月26日、広東省の新沙口岸（通関地）で輸出する新エネルギー車を検査する黄埔税関の職員。（東莞＝新華社配信）【新華社広州9月14日】中国税関総署広東分署が13日に発表した広東省の1〜8月の貿易額は前年同期比12.8％増の5兆9500億元（1元＝約20円）だった。貿易額は全国の20.8％を占め、伸び率は全国平均を6.8ポイント上回った。うち輸出は11.3％増の3兆8800億元、輸入は15.8％増