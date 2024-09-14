気象庁は14日午後0時45分、台風情報を発表した。台風13号（アジア名バビンカ）は同日午前9時現在、奄美市の南東約210にあり、北西へ30km/hで進んでいる。中心気圧は985hPa、中心付近の最大風速25m/s、最大瞬間風速35m/s、15m/s以上の強風域北東側560km、南西側330km。勢力をやや強めながら今後も北西方面に進んで奄美や沖縄地方を通過し、15日午前0時の予報では、中心気圧975 hPa、中心付近の最大風速30 m/s 、最大瞬間風速45 m/