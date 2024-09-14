中国の衛星測位システム「北斗」関連産業、大規模応用の段階に中国湖南省株洲市の株洲国際会展中心で交通管理システムにおける「北斗」の技術利用について来場者に説明するスタッフ（右端）。（2023年10月26日撮影、株洲＝新華社記者/陳思汗）【新華社北京9月14日】中国の衛星測位システム「北斗」関連産業は大規模な応用の新段階を迎えている。2024年6月末時点で家電を除く「北斗」対応端末は2700万台を超え、「北斗」が衛星測