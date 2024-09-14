ニチベイは、映画『スオミの話をしよう』におきまして、美術協力として商品提供を行っています。 ニチベイ 映画『スオミの話をしよう』美術協力 (C)2024 フジテレビ 東宝◆スオミの話をしよう配給： 東宝公開日： 2024年9月13日(金)全国公開脚本と監督： 三谷幸喜キャスト： 長澤まさみ西島秀俊松坂桃李瀬戸康史遠藤憲一小林隆坂東彌十郎戸塚純貴阿南健治梶原善宮澤エマ協力商品： 【寒川