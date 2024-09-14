◆米大リーグブレーブス―ドジャース（１３日、米ジョージア州アトランタ＝トゥルイストパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３０）が１３日（日本時間１４日）、敵地・ブレーブス戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、３打席決めまでは中飛、空振り三振、左邪飛に倒れ快音は響いていない。大谷はこの日の試合前の時点で４７本塁打と１０４打点がリーグ単独トップで打率２割９分２厘がリーグ５位。打率はトップのアラエス