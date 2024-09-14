寝具メーカー発の車中泊キャンプレーベル、「魔法瓶ブランケット」を企画・製造・販売する、ジスクリエーションは、応援購入サービスMakuakeにて、「魔法瓶ブランケット」史上最強の保温力となった、「【第5弾】車中泊がやめられなくなる。-18℃でも暖かい新6層・魔法瓶ブランケット」の先行発売を2024年9月10日(火) 11:00より開始しました。 ジスクリエーション「魔法瓶ブランケット」 Makuake KV■圧倒的保温力と使い