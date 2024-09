韓国観光公社は、2024年9月14日(土)〜15日(日)の2日間、大阪・なんば広場にて「KOREA 旅 FESTIVAL 2024 〜KOREA×JAPAN 韓国への一歩 in 大阪〜」を開催します。 KOREA 旅 FESTIVAL 2024 〜KOREA×JAPAN 韓国への一歩 in 大阪〜 タイトル: KOREA 旅 FESTIVAL 2024 〜KOREA×JAPAN 韓国への一歩 in 大阪〜日時: 2024年9月14日(土)10:00〜18:30、9月15日(日)10:00〜18:00※雨天決行/荒天中止会場: なん