モゾモゾと動くマットレスのケースを興味本位でつっつく猫。ケースからまさかの“ボス”が出てきた様子に、SNSでは微笑ましい反応が寄せられている。【映像】袋からボスが出てくる瞬間投稿されたのは、モゾモゾと動くマットレスのケースの動画。中身が気になったのか、キジ白の後輩猫の「サバシくん」が興味本位でケースを突くと、中から茶トラの先輩猫「こいもちゃん」が登場。こいもちゃんは昼寝を邪魔されたことに怒り、サ