カタール航空は、ドーハ〜マレ線を12月13日から増便する。現在は1日3往復を運航しており、これを1日4往復体制とする。機材はエアバスA320型機を使用する。所要時間はドーハ発が4時間40分、マレ発が4時間55分。ドイツ、イタリア、イギリスからの旅行者の利用を想定している。■ダイヤQR672ドーハ（01：35）〜マレ（08：15）QR673マレ（20：15）〜ドーハ（23：10）