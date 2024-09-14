日本株の乱高下が止まらない。日経平均株価は9月4日に前日比1638円（終値）の急落となり、下げ幅は今年3番目となった。伊藤忠総研主席研究員の宮嵜浩さんは「まるでジェットコースターのような相場が続いている。日銀による長期金利への働きかけは、『金利のある世界』では期待できず、株価の乱高下は今後も繰り返される」という――。写真＝時事通信フォト日経平均株価の終値を示すモニター＝2024年9月4日午後、東京都中央区 - 写