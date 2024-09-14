◆米大リーグブレーブス―ドジャース（１３日、米ジョージア州アトランタ＝トゥルイストパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３０）が１３日（日本時間１４日）、敵地・ブレーブス戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、４点を追う３回１死走者なしの２打席目は空振り三振に倒れた。ナ・リーグ東地区３位で、ワイルドカード枠争いをしているブレーブス４連戦初戦の対戦する先発投手は、右腕のスペンサー・シュウェレンバッ