フィギュアスケートのロンバルディア・トロフィーは１３日、イタリアのベルガモで開幕してショートプログラム（ＳＰ）が行われ、男子は北京五輪銀メダルの鍵山優真（オリエンタルバイオ）が９８．６８点で２位発進した。佐藤駿（エームサービス）は３位、三浦佳生（オリエンタルバイオ）は５位。女子は世界選手権３連覇中の坂本花織（シスメックス）が７３．５３点で２位。渡辺倫果（三和建装）は６位。