早川製靴は9月14日から、元女子バレーボール日本代表の栗原恵さんとのコラボブランド「grande.M」の新作1stデザインの受注販売を開始する。元女子バレー日本代表 栗原恵さん「grande.M」のシューズは、栗原恵さんの想いがこもった特別なシューズ。これまでは、25cm〜27.5cmを展開してきたが、今回は24cm〜27.5cmとサイズ展開を増やした。一人ひとりに合わせ、受注生産で展開する。「coeur(ハート)」(3万3,000円)は、ハートモチーフ