台風13号の予想進路（14日9時現在）台風13号は14日夜にかけて、暴風域を伴い奄美地方に最接近する見通しとなった。気象庁は、暴風や土砂災害、低地の浸水、河川の増水や氾濫、うねりを伴った高波に厳重な警戒を呼びかけた。沖縄でも暴風や高波に警戒が必要だ。台風は14日午前6時現在、南大東島の東約90キロを時速30キロで西北西に進んだ。中心気圧は985ヘクトパスカルで、中心付近の最大風速は25メートル、最大瞬間風速は35メ