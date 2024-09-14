ÂæÉ÷¤Î±Æ¶Á¤Ç¸òÄÌ¤Ë¤ß¤À¤ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³¤¤ÎÊØ 14Æü·ç¹Ò¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï°Ê²¼¤ÎÊØ¤Ç¤¹¡£ ¢§¼ï»ÒÅç¡¦²°µ×Åç¹ÒÏ© ¡Ö¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤ï¤«¤µ¡× ¡Ö¥Õ¥§¥êー²°µ×Åç2¡× ¡Ö¥Õ¥§¥êーÂÀÍÛⅡ¡× ¡Ö¥Õ¥§¥êー¤Ï¤¤¤Ó¤¹¤«¤¹¡×¤ÎÍ¼ÊýÈ¯¤ÎÊØ ¢§¹ùÅç¹ÒÏ© ¡Ö¹âÂ®Á¥¹ùÅç¡×¤Î¸á¸å¤ÎÊØ ¢§±âÈþ¹ÒÏ© ¡Ö¥Õ¥§¥êー¤¢¤Þ¤ß¡×¤Î¾å¤êÊØ ¢§±âÈþ¡¦²­Æì¹ÒÏ© ¡Ö¥Õ¥§¥êー¤¢¤±¤Ü¤Î¡× ¡Ö¥¯¥¤ー¥ó¥³ー¥é¥ë¥¯