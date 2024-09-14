伊藤沙莉が主演を務める連続テレビ小説『虎に翼』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第25週「女の知恵は後へまわる？」が9月16日〜9月20日に放送される。【写真】『虎に翼』第121回場面カット“見せしめ”のような異動を命じられた朋一（井上祐貴）連続テレビ小説『虎に翼』は、女性で日本史上初めて法曹の世界に飛び込んだ三淵嘉子さんの半生をモチーフにした連続テレビ小説第110作目となる物語。伊藤演じる主人公・猪爪