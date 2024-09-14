新NISA始動の中で減配しない方針を打ち出す企業が増えている（写真：jessie/PIXTA）東証による市場改革と低PBR企業に対する是正要請、さらには新NISA始動もあって、上場企業の間で株主還元強化の動きが相次いでいる。従来掲げてきた配当性向を引き上げ、増配に踏み切る企業が多い。また、株主への公約として、業績悪化時にも減配しない「累進配当」方針を掲げたり、新たな還元指標にDOE（株主資本配当率、Dividend on equity ratio