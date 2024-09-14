14日午前8時03分ごろ最大震度３の地震がありました。 震源は種子島南東沖で震源の深さは約50キロメートル。 地震の規模を示すマグニチュードは5.8と推定されています。 各地の震度は、 震度３が錦江町、肝付町、鹿児島十島村、南種子町、屋久島町、 震度２が鹿屋市、曽於市、志布志市、大崎町、東串良町、南大隅町、西之表市、三島村、中種子町、鹿児島市、指宿市、霧島市、南さつま市、南九州市、 震度１が垂