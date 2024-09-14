本日9月14日（土）の『サンドウィッチマン＆芦田愛菜の博士ちゃん』では、テレビ朝日開局65周年記念ドラマプレミアム『終りに見た街』に主演する“北海道出身の大スター”大泉洋が番組初登場。MCのサンドウィッチマン＆芦田愛菜ともに、大人なら見わけられないと恥ずかしい目利きクイズに挑む。「クイズ悪魔の3択」は、もっとも価値の高いものを当てる“イジワル3択クイズ”を博士ちゃんが出題する企画。今回は、“魚”、“宝石”