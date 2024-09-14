◆米大リーグブレーブス―ドジャース（１３日、米ジョージア州アトランタ＝トゥルイストパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３０）が１３日（日本時間１４日）、敵地・ブレーブス戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、初回先頭の１打席目は中飛に倒れて２試合連続先頭打者本塁打とはならなかった。ナ・リーグ東地区３位で、ワイルドカード枠争いをしているブレーブス４連戦初戦の対戦する先発投手は、右腕のスペンサー・