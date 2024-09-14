歌手ジャスティン・ティンバーレイク（43）が、酒気帯び運転（DWI）事件で司法取引に合意した。6月にニューヨークのサグハーバーで飲酒運転の疑いで逮捕されていたジャスティンの弁護士と検察の間で、起訴を取り下げ、代わりにジャスティンが能力障害運転の処罰を受け入れることで合意に達したという。 【写真】ブリトニー・スピアーズとジャスティンブリトニーは回顧録で交