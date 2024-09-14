立憲民主党の代表選（23日投開票）に立候補した枝野幸男前代表（60）、野田佳彦元首相（67）、現職の泉健太代表（50）、吉田晴美衆院議員（52）の4氏がこのほど、都内でスポーツ各紙の合同インタビューに応じた。 【写真】自民党にレッドカード！気勢を上げる 「アンチ巨人の阪神ファン。一番強いもの、権威と戦うのが好きだっていうのが背景にある」と、虎党を誇る枝野氏。自身をタイガースの選手