fav hospitality groupは、「FAV LUX 小豆島」を2025年夏から秋に開業する。建物の客室数は45部屋。瀬戸内海を一望できるプライベートバルコニーを全室に設置するほか、サウナとガーデンプール付きのスイートルームも登場する。またスパ＆レストラン「edén」を展開するソルト・グループと協業し、インフィニティプールやオートロウリュー付きのフィンランド式サウナを完備する。屋外ラウンジスペースでは、クラフトビールやス