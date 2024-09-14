１４日午前８時３分ごろ、鹿児島県・種子島南東沖を震源とする地震があり、同県南種子町などで震度３の揺れを観測した。気象庁によると、震源の深さは約５０キロ。地震の規模（マグニチュード）は５．８と推定される。主な各地の震度は次の通り。震度３＝鹿児島県南種子町震度２＝鹿児島市、熊本県西原村、宮崎市。