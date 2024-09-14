巨人は13日、ヤクルトとの試合（神宮）に2−7で敗戦。連勝は「3」でストップとなり、今季初の優勝マジック点灯はお預けとなった。先発の山粼伊織は初回、一死一・二塁から村上宗隆に3ランを浴び先制を許すと、3回にも山田哲人に適時打を浴びるなど、今季最短の3回途中4失点で降板。打線はヤクルト先発・山野太一をなかなか攻略できず、奪った得点は6回の丸佳浩の2ランのみ。序盤の失点が響いた巨人は、得意の神宮で勝