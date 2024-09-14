「反日テロ」が度々起こるNHKのラジオ国際放送で8月19日、中国籍のスタッフが、「南京大虐殺を忘れるな」、「釣魚島（尖閣諸島）は中国の領土」など、原稿にない反日的な発言をした「放送テロ」が、多くの日本国民を怒らせた。NHKは9月10日に国際放送担当理事の辞任と、稲葉延雄会長ら役員4人の報酬50％を1ヵ月間、自主返納すると発表したが、これで国民が納得するわけもなく、「NHK解体」や「役員総辞職」を求める声がネット上で