日本政府が目指した「観光立国」とは一体何だったのか。人口減による人手不足や公共交通の減便といった問題をはじめ、物価の高騰、メディアの過剰報道など、観光を取り巻く環境は楽観を許さない。 【図を見る】「いくらなんでも減りすぎ」2050年の日本の観光都市の予想人口、その驚くべき減少率 『観光消滅-観光立国の実像と虚像』（中央公論新社）より一部抜粋・再構成してお届けする。 観光自治体"消滅"の現実性 『観光消滅