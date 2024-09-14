気象庁によると、１４日午前８時３分ごろ、地震があった。震源地は種子島南東沖。震源の深さは５０キロ。地震の規模を示すマグニチュードは５．８と推定。この地震による津波の心配なし。震度３を観測したのは、鹿児島十島村、錦江町、肝付町、南種子町、屋久島町。