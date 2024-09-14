来週の主な予定日銀会合に米小売売上高FOMC大幅利下げ観測再燃、ブラジル中銀は再利上げ ・WSJ記者の「FRBは難しい決断に直面、利下げ幅決めかねている」記事を受け、FOMCの50bp利下げ観測が再燃 ・FOMC前日には米小売売上高が発表される、マイナスに転じるようであれば50bp利下げ観測さらに高まる ・日銀会合金融市場混乱や自民党総裁選があることから9月は据え置きとの見方、次の利上げ時期を探る ・カナダ消費者物