◇プロ野球セ・リーグヤクルト7-2巨人(13日、神宮球場)ヤクルトのマスコット・つば九郎がみせる「空中くるりんぱ」にファンがわきました。つば九郎は、5回裏終了後の整備中の裏で行う、恒例の「空中くるりんぱ」をこの日も披露。回転させながら上へ投げ上げたヘルメットは、普段大きく外すことも少なくありませんが、この日は一瞬頭に入りかけ、惜しくも地面に落下。まさかの成功に近づき、球場は大きな拍手が響きました。SNSで