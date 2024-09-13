Image: Shutterstock.com こんな異常に暑い夏、もう無理。北半球のあらゆる場所が猛暑に見舞われた2024年夏。EUの気象機関コペルニクスによると、今夏（6月から8月）の世界平均気温は、エグすぎる暑さだった昨年を上回って、観測史上最高を更新してしまいました。気温上昇に伴って、アメリカでは熱中症による死者が1999年と比較して2倍以上になっています。アメリカで熱中症による死者が急増