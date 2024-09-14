東京五輪金メダリスト宇山賢が語るフェンシングの「交代選手」と今後後編（前編＞＞）パリ五輪で合計５つのメダルを獲得したフェンシングの日本チームは、個人種目で男子エペの加納虹輝が日本人初の金メダルを獲得。団体戦でも女子フルーレと女子サーブルで初のメダル（ともに銅）を手にするなどメダルラッシュに沸いた。３年前に行なわれた東京五輪・男子エペ団体に交代選手として出場し、日本初の金メダル獲得に貢献した宇