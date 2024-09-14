「ラングラー」の限定車発表ジープはブランド本格オフローダーである「ラングラー」の限定車「ジープ・ラングラー・リミテッドエディション・ウィズ・サンライダー・フリップ・トップ・フォア・ハードトップ」を、9月21日より、全国のジープ正規ディーラーにて、400台限定で発売すると発表した。【画像】限定車の詳細と「ラングラー」を写真でお届け全133枚メーカー希望小売価格（税込）は、819万円〜909万円。限定車「ジープ・