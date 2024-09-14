イタリアの最新グルメが楽しめる「イタリア展 伊勢丹新宿店 2024」が、9月19日（木）から、東京・新宿にある伊勢丹 新宿店で開催される。【写真】イタリア旅行気分！展開予定の料理＆スイーツ一覧■40種を超えるブランドが集結今回開催される「イタリア展 伊勢丹新宿店 2024」は、人が行き交うイタリアの“広場”のように本場の料理が味わえる、“PIAZZA（ピアッツァ）＝広場”をテーマにした期間限定の物産展。会場には、