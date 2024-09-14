■ 年初来高値を更新した銘柄 (銘柄コード) 銘柄市場 [ 終値 | 前日比 | 高値 | 割安/割高 ] (1301) 極洋 東証プライム [ 4,180.0 | -10.0 | 4,240.0 | 割高 ] (1909) 日本ドライケミカル 東証スタンダード [ 3,285.0 | +240.0 | 3,285.0 | 割高 ] (2216) カンロ 東証スタンダード [ 3,335.0 | +45.0