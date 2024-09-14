＜09月13日の十字足示現銘柄（売りシグナル）＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ] (1451) ＫＨＣ 東証スタンダード [ 1,124.0 | +0.00% | 割高 ] (1757) 創建エース 東証スタンダード [ 25.0 | -3.85% | 割高 ] (1992) 神田通信機 東証スタンダード [ 2,879.0 | -0.69% | 割安