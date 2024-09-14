＜09月13日の出来高増加率２０銘柄＞ 順位 (銘柄コード)銘柄市場[ 終値 | 出来高 | 前日出来高 ] 01 (7073) ジェイック 東証グロース [ 2,374.0 | 100,700.0 | 400.0 ] 02 (2235) 日興ダウヘ無 東証ETF [ 2,528.5 | 84,850.0 | 390.0 ] 03 (181A) Ｍ米債短ヘ無 東証ETF [ 470.1 | 1,020.0 | 10.0 ] 04 (60