■ 年初来安値を更新した銘柄 (銘柄コード) 銘柄市場 [ 終値 | 前日比 | 安値 | 割安/割高 ] (1309) 野村上証５０ 東証ETF [ 35,200.0 | -110.0 | 34,880.0 | 分析中 ] (1322) 日興パ中国Ａ 東証ETF [ 6,560.0 | -135.0 | 6,560.0 | 分析中 ] (140A) ｉＦ米債先ベ 東証ETF [ 1,915.0 | -2.0 | 1,915.0 &