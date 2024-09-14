＜09月13日のストップ高銘柄＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 | 割安/割高 ] (4575) キャンバス 東証グロース [ 1,127.0 | +15.35% | 分析中 ] (5580) プロディライト 東証グロース [ 1,489.0 | +18.83% | 分析中 ] (5616) 雨風太陽 東証グロース [ 1,115.0 | +15.54% | 分析中 ] (6184)