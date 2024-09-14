◆米大リーグブレーブス―ドジャース（１３日、米ジョージア州アトランタ＝トゥルイストパーク）ドジャース・大谷翔平投手（３０）が１３日（日本時間１４日午前８時２０分開始予定）、敵地・ブレーブス戦のスタメンに「１番・指名打者」で名を連ねた。１１日（同１２日）の本拠地・カブス戦で本塁打を放って盗塁を決めて「４７本塁打＆４８盗塁」。残りは１６試合。前代未聞の「５０―５０」へ前進することが期待される。こ