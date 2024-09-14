女子大生との「アパホテル密会」が『週刊文春』に報じられ、8月7日から無期限の謹慎生活を送っているKAT-TUNの中丸雄一（41）。レギュラー出演していた『シューイチ』（日本テレビ系）、『家事ヤロウ!!!』（テレビ朝日系）、『朝だ！生です旅サラダ』（テレビ朝日系、以下『旅サラダ』）の全レギュラー番組に対して、所属事務所を通じて休業の申し入れをする事態に発展。『旅サラダ』の公式サイトの『CAST』欄からも中丸の顔写真