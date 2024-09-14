お笑いタレント・陣内智則（50）が13日に放送されたフジテレビ「ネタパレ」（金曜後11・40）に出演。同い年のお笑いコンビ「千原兄弟千原ジュニア（50）の20歳当時の給与を暴露した。ジュニアがゲスト出演し、陣内は「ジュニアさん」と呼ぶものの「同い年なんですよ」と伝えると、南原清隆らは驚いた。ただジュニアは15歳でお笑いの世界に飛び込んでおり「さん」を付けているとした。続けて「初めてジュニアさんの部屋で同