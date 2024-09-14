鹿児島地方気象台は14日午前6時13分、種子島・屋久島地方の5市町村に波浪警報を発表しました。 波浪警報が発表されたのは西之表市、中種子町、南種子町、屋久島町、三島村の5市町村です。 予想される海上の波の高さは種子島・屋久島地方で最大7メートル、奄美地方と十島村で最大8メートルです。 気象台は14日昼すぎから夜遅くにかけて高波に警戒するよう呼びかけています。 ・ ・ ・