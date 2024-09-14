舞台「球体の球体」舞台挨拶＆プレスコールが行われ、俳優の新原泰佑さん、前原瑞樹さん、相島一之さん、ダンスパフォーマンスグループs**t kingzのメンバーの小栗基裕さん、脚本・演出・美術を担当した池田亮さんが登壇しました。【写真を見る】【s**t kingz小栗基裕】独裁国家のトップを演じ”全く想像がつかなくて”本作は2023年度岸田國士戯曲賞を受賞した池田亮さんが脚本・演出・美術を担当し、「ガチャガチャ」をモチーフに