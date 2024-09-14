立憲民主党代表選（２３日投開票）は世代間争いの側面もある。党源流の旧民主党時代に要職を歴任した野田佳彦元首相（６７）と枝野幸男前代表（６０）が、「民主党カラー」が比較的薄いとされる泉健太代表（５０）に挑む構図。衆院当選１回の吉田晴美衆院議員（５２）も参戦し、ベテラン復帰の是非も論点となっている。党内は、民主政権の指導部メンバーだった小沢一郎衆院議員ら「第１世代」、１９９３年以降に初当選した野田