※2024年3月撮影トップ画像は、「大宮八幡宮」の御神輿庫前の「源義家公お手植松跡」。そこに立つ木札。内容は読めますね？※2024年3月撮影境内の北側、大正8年（1919年）に建立された「大宮八幡神社沿革碑」。奥に「北神門（赤門）」が見えます。※2024年3月撮影公爵徳川家達篆額（徳川家16代当主）と書かれています。記載内容は「53回」に見た杉並区教育委員会の「大宮八幡宮」案内の内容とほぼ同じです。「北神門（赤門）」の手