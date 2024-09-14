【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■『THE夜もヒッパレ』で、H Jungle with tの楽曲「WOW WAR TONIGHT ～時には起こせよムーヴメント～」を歌う草なぎ剛と香取慎吾の映像も！ 9月14日19時から日本テレビで『with MUSIC』2時間スペシャルが放送される。 ■出演アーティスト / 歌唱楽曲IVE「LOVE DIVE」「CRUSH」稲垣吾郎「SEASONS」SingTuyo（草なぎ剛・香取慎吾）「眩しい未来」稲垣吾郎・草な