■今週の相場ポイント 1.日経平均は2週ぶり反発、一時3万6000円台割れ 2.週明け波乱含み、前週末の米雇用統計受けリスクオフ 3.日銀委員の発言で円高進行、主力輸出株に逆風 4.木曜は一転急伸、エヌビディアなど米株高に追随 5.引き続き円高を嫌気、金曜は再び軟調地合いに ■週間 市場概況 今週の東京株式市場で日経平均株価は前週末比190円(0.5％)高の3万6581円と、2週ぶりに上昇した。 今週は週明け