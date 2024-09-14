［ランチョ・パロス・ベルデス（米カリフォルニア州）／ワシントン １３日ロイター］ - １１月の米大統領選で返り咲きを目指す共和党候補のトランプ前大統領は１３日、オハイオ州スプリングフィールド市からの「大規模な強制送還を実施する」と表明した。カリフォルニア州での演説で述べた。ただ「ハイチ移民ペットを食べている」という虚偽の主張には言及しなかった。トランプ氏は１０日に行われた米大統領選のテレビ討論