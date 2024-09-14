パリ五輪で銅メダルを獲得したフェンシング日本代表フルーレ女子団体チームの宮脇花綸（２７）、東晟良（せら、２５）ら４選手やスタッフが１３日、五輪前に最終合宿を行った沼津市での「凱旋セレモニー」に出席した。「フェンシングのまち推進協議会」のメンバーや市役所職員ら約５０人が集まる中、トークセッションや記念撮影などで盛り上がった。沼津市とフェンシングの関係は深い。同市は２０１９年に日本フェンシング協会